МИД пообещал ответить Эстонии на высылку российского дипломата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ

Москва ответит на высылку еще одного российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Эстонская сторона ранее объявила персоной нон грата сотрудника дипмиссии РФ, обязав его покинуть страну до 29 марта.

Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — заявили в МИД РФ.

24 марта в МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах РФ, которого уведомили об объявлении персоной нон грата еще одного дипломатического сотрудника. Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило решение о высылке дипломата тем, что в своей деятельности он нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сотрудник дипмиссии должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта, его обвинили в том, что путем распространения пропаганды он подрывал безопасность и конституционный порядок прибалтийского государства.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.

В феврале о высылке около 10 российских дипломатов также объявили власти Нидерландов. В МИД РФ расценили это решение как шаг, нацеленный на разрушение отношений между двумя странами. В ведомстве подчеркнули, что тем самым Нидерланды сорвали переговорный процесс по созданию условий для функционирования диппредставительств РФ, который продолжался около года.