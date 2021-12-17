В Латвии назвали требования Москвы по гарантиям безопасности невозможными

Замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что выполнение требований Москвы по гарантиям безопасности невозможно. Он считает, что выполнение требования России о недопуске Украины в НАТО нарушило бы все договорённости XX века, сообщает украинское издание «Лига».

Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности РФ никто не угрожает, — заявил Вилумонс, добавив, что право каждой страны — «выбирать членство».

Дипломат объяснил расширение влияния НАТО на Восточную Европу ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией. По его словам, под угрозой оказались соседи России, чья «территориальная целостность была нарушена».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину военную технику, предназначавшуюся ранее для Афганистана. Американские власти обеспокоены «наращиванием военной мощи» России на границе с Украиной.

США намерены отправить на Украину пять вертолётов Ми-17. Кроме того, передадут запасы боеприпасов и вооружения НАТО в Румынии и Болгарии. Также Украина просит ещё 20 американских многоцелевых вертолётов Black Hawk и ракет Stinger. С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $2,5 млрд.