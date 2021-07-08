В Крыму назвали место и время новых провокаций Запада

Запад продолжит умышленно нагнетать ситуацию, новых провокаций у берегов полуострова следует ожидать в конце августа. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ и замглавы правительства республики Георгий Мурадов, сообщает радио «Спутник в Крыму».

Провокационные действия будут нагнетаться. Активнейшим образом прорабатывается так называемая «Крымская платформа» — формат по «деоккупации» Крыма. К концу августа, когда эту платформу предполагается запустить, нам следует ожидать новых провокаций, — отметил он.

Мурадов подчеркнул , что российской стороне нужно будет внимательно следить за попытками заходов военных кораблей НАТО в украинские порты Бердянск и Мариуполь. Это будет нарушением международного права, поскольку Азовское море является внутренним для РФ и Украины и присутствие в нём иностранных военных кораблей возможно только с согласия обеих сторон.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что военные корабли Соединённого Королевства продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Он подчеркнул, что Россия никому не позволит нарушать свои границы, поэтому на провокации будет даваться адекватный и жёсткий ответ.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что страны, устраивающие провокации в Чёрном море, «получат по носу». По его словам, это не то место, где допустимы подобные игры.