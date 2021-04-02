В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску

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Тому, кто будет проявлять агрессию по отношению к России, придётся заплатить большую цену. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину и НАТО не подвергать себя смертельной опасности.

Риск, конечно, благородное дело, но до определённой степени и не в делах с Россией. Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску. Слишком большую цену придётся заплатить в случае агрессии в отношении России, — заявил РИА Новости Гемпель.

Он призвал с Россией дружить, а не воевать и не «зариться» на её территории и ресурсы.

НАТО следовало бы выучить нашу многовековую победоносную историю. Россию, исповедующую миролюбивую политику и твёрдо стоящую на ногах, обижать не стоит, так как эта недальновидная затея очень опасна, — подчеркнул Гемпель.

Как писал NEWS.ru, сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Украину военным полигоном НАТО. По его словам, в стране никак не могут понять истинную роль Альянса для «мирового порядка». Он подчеркнул, что Украина в отношениях с Россией не видит главного. По его словам, на самом деле врагом страны является не наше государство, а Киев, который завёл Украину в пучину смуты и хаоса. Что касается высказываний Арестовича, который предполагал войну с РФ, то ему, как заметил сенатор, следует «поубавить пыл».