В Крыму пригрозили США непризнанием суверенитета над Аляской

https://static.news.ru/photo/aa9e3bae-b9e9-11eb-91bb-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global Look Press

Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру, — отметил депутат.

Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Белый дом мог бы поучиться у Кремля, считает Фикс.

США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Теперь законопроект предстоит рассмотреть всем членам палаты представителей. Если и они его поддержат, то дальше законопроект попадёт в сенат.