В Крыму предложили Киеву возместить ущерб за разорение полуострова

Украина не имеет права требовать репараций за Крым и должна возместить ущерб, нанесённый полуострову за годы нахождения в её составе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесённый полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать её затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим, — отметил вице-премьер.
Он добавил, что идея Киева о «репарациях» является «просто смешной».
Сам термин «репарации», которые взимаются с побеждённой в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой. Тоже ещё победители, — подчеркнул Мурадов.
Ранее стало известно, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении Крыма, убеждён украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, вхождение Крыма в состав России стало «первой спичкой», из-за которой отношения между украинцами и россиянами ухудшились на несколько поколений вперёд.