В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

В настоящее время переговоров о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путём встречи двух глав государств при посредничестве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он не стал комментировать информацию о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины.

Россия не является стороной конфликта по Донбассу. На таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является Киев и представители самопровозглашённых республик, — сказал он, комментируя возможность проведения трёхстороннего саммита между Украиной, РФ и Турцией.

В Кремле считают важным претворять Минские соглашения в жизнь, это единственная база для переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе, продолжил Песков.

Ранее сообщалось, что предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца года нет. Об этом рассказал Песков, добавив, что Путин никогда не был против встречи со своим украинским коллегой.