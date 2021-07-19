Песков уточнил, какие темы по Афганистану обсуждали Путин и Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Владимир Путин в ходе саммита в Женеве якобы предложил американскому коллеге Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.

Песков подчеркнул, что сама тема нестабильности в Афганистане поднималась.

Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивались в ходе женевского саммита, — заявил представитель Кремля.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе саммита в Женеве предложил главе Белого дома Джо Байдену совместно координировать действия на афганском направлении и задействовать для этого российские базы в Таджикистане и Киргизии. Это сотрудничество могло бы привести к обмену полученными данными между странами.