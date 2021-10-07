В Кремле ответили, поздравил ли Байден Путина с днём рождения

Кремль пока не получал поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления ещё в среду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

От Байдена не видел телеграммы, нет, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что возможность встречи Путина и Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте. Саммит G20 запланирован на 30–31 октября.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Cвои поздравления уже отправили многие лидеры, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.