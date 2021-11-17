В Кремле не нашли политических причин приостановки «Северного потока — 2»

В Кремле не видят политической подоплёки в приостановке сертификации «Северного потока — 2». Энергетический кризис в Европе и реализация проекта газопровода не зависят друг от друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые, — сказал он.

Кроме того, в Кремле уверены, что решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора «Северного потока — 2» не политизировано.

Песков уточнил, что в данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства. Компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект, заключил Песков.

Ранее член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические основания. Регулятор решил выиграть время, пока в Германии не сформируется новая правительственная коалиция, предположил он