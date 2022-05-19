В КНДР за сутки выявили более 260 тысяч человек с симптомами «лихорадки» В КНДР за сутки выявили 262 270 человек с симптомами «лихорадки»

Фото AP/TASS

За минувшие сутки в Северной Корее обнаружены симптомы «лихорадки» у 262 270 человек. Общее число заразившихся за период с конца апреля составляет почти 2 млн человек, передаёт агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

За прошедшие сутки скончался один человек, всего количество летальных исходов составляет 63. К настоящему времени выздоровели 1,23 млн человек, 74,1 тысячи находятся на лечении.

Предполагается, что статистика лиц с «лихорадкой» ведётся из-за ограниченных возможностей Северной Кореи тестировать население на коронавирус. По инфнормации агентства, реальное количество заболевших может превышать официальные числа в 5–6 раз. В стране наращивается производство медпрепаратов и средств традиционной корейской медицины.

12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что КНДР справится с вирусом.

Ранее предположение о том, что «лихорадка», выявляемая у жителей КНДР, является COVID-19, высказал врач-инфекционист Николай Малышев. По его мнению, инфекция туда попала из Китая. Он заверил, что для России нет никакой угрозы, поскольку Северная Корея практически изолировала себя.