В КНДР угрозы Байдена назвали «вздором старика без будущего» Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего после слов о смене режима в КНДР

Фото: Ryu Seung-Il / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала президента США Джо Байдена «стариком без будущего», пишут «Известия». Так Ким отреагировала на словам американского лидера о том, что в случае ядерного удара КНДР по Южной Корее в Пхеньяне произойдет смена правящего режима. Она добавила, что Байден не справляется со своей работой в роли президента.

Это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента, — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, заявления, которые прозвучали на встрече лидеров США и Южной Кореи ухудшат ситуацию с безопасностью в мире.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи согласовали с США механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР. Президент страны Юн Сок Ель заручился на встрече с главой США Джо Байденом обещанием «атомного ответа» при подобной атаке. Американский лидер при этом уточнил, что Вашингтон не собирается размещать ядерное оружие на полуострове. По его словам, речь идет о визитах в порты Южной Кореи ядерных подводных лодок США.