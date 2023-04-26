Байден пригрозил КНДР «атомным ответом» в случае удара по Южной Корее Юн Сок Ель: Байден пообещал Южной Корее применить ядерное оружие при атомной атаке КНДР

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Власти Южной Кореи согласовали с США механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР, передает РИА Новости. Президент страны Юн Сок Ель заручился на встрече с главой США Джо Байденом обещанием «атомного ответа» при подобной атаке. Американский лидер при этом уточнил, что Вашингтон не собирается размещать ядерное оружие на полуострове. По его словам, речь идет о визитах в порты Южной Кореи ядерных подводных лодок США.

Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, [получено] обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США, — сказал корейский президент.

Хозяин Белого дома добавил, что подобная атака на Соединенные Штаты или союзников привела бы к уничтожению правящего режима в Пхеньяне.

Ранее директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией. Дипломат при этом подчеркнул, что в Москве не согласны с попытками переложить всю ответственность на Пхеньян. Он отметил, что США регулярно совершают провокационные акции в регионе. По его словам, для России создание благоприятных условий для диалога о безопасности в регионе является приоритетным.