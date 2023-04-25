В МИД РФ оценили риски ядерной эскалации на Корейском полуострове Дипломат МИД РФ Ермаков: существует риск ядерной эскалации на Корейском полуострове

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Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией, передает ТАСС. Дипломат при этом подчеркнул, что в Москве не согласны с попытками переложить всю ответственность на Пхеньян. Он отметил, что США регулярно совершают провокационные акции в регионе.

Любому объективному наблюдателю очевидно, что это совершенно не соответствует реалиям, складывающимся в регионе, где при определяющей роли США систематически осуществляются провокационные акции, а сам Вашингтон полностью зациклился на методах давления и принуждения, — сказал Ермаков.

По его словам, для России создание благоприятных условий для диалога о безопасности в регионе является приоритетным.

Ранее руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна займется созданием военного разведывательного спутника. По имеющимся данным, Ким Чен Ын поручил развернуть целую группировку космических аппаратов ради повышения разведывательных возможностей своей страны.

Министерство обороны Японии заявило, что на фоне риска падения фрагментов баллистической ракеты Пхеньяна в рамках ее перехвата предполагается развернуть в префектуре Окинава ЗРК Patriot и американские зенитные управляемые ракеты «Стандарт» SM-3. ВМС самообороны страны получили сигнал развернуть эсминцы с противоракетной системой Aegis.