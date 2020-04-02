В КНДР сняли карантинный запрет на поход иностранцев в магазины

https://static.news.ru/photo/29156ef8-74c7-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: RusEmbDPRK/facebook.com

Власти Северной Кореи ослабили меры карантина в отношении сотрудников иностранных посольств и международных организаций в Пхеньяне. Их ввели в начале февраля для предотвращения распространения коронавируса.

Иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль, — сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Власти Северной Кореи при этом рекомендуют продолжать «следовать правилам, действующим в каждой точке обслуживания населения, в том числе обязательно использовать медицинские маски». По информации посольства, такие требования будут действовать до полной отмены Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы.

Мы с удовлетворением восприняли информацию об очередном ослаблении ограничительных мер. Расцениваем её как свидетельство эффективности предпринимаемых руководством КНДР мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса, — отметили в российском диппредставительстве.

Медики Северной Кореи заявляют, что в стране не было зарегистрировано подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако в феврале южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщила со ссылкой на источник в КНДР о первом случае заражения новым коронавирусом на территории Северной Кореи. По данным издания, первым заболевшим стал «житель Пхеньяна», который вернулся из Китая. Официального подтверждения этой информации не было.

Известно также, что властям Северной Кореи в течение нескольких прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране проведения тестов на коронавирус нового типа. По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный результат.

По данным на 2 апреля в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек, писал NEWS.ru.