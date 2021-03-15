В КНДР посоветовали США не делать глупостей, чтоб не лишиться сна

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить Штаты спокойного сна на ближайшие четыре года.
Заявление Ким Ё Чжон
Также Ким Ё Чжон вспомнила и о США, новая администрация которой, по словам сестры северокорейского вождя, «из-за океана изо всех сил старается», чтобы на Корейском полуострове «запахло порохом».
Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырёх лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать, — заявила она.
По мнению Ким Ё Чжон, вернуть тёплые отношения между двумя государствами, которые были весной 2018 года будет нелегко независимо от того, как поведут себя в дальнейшем власти Южной Кореи.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон в середине февраля предпринял ряд попыток связаться с Пхеньяном, однако все они оказались безрезультатны. Об этом писал NEWS.ru.