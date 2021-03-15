В КНДР посоветовали США не делать глупостей, чтоб не лишиться сна

https://static.news.ru/photo/c6c2ce2a-d5e3-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить Штаты спокойного сна на ближайшие четыре года.

Заявление Ким Ё Чжон приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Сестра главы КНДР отметила, что Пхеньян будет пристально следить за поведением Сеула и в результате может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмен информацией и контакты с соседями, но и полностью аннулировать военное соглашение, которое было заключено между Севером и Югом в результате саммита 2018 года.

Также Ким Ё Чжон вспомнила и о США, новая администрация которой, по словам сестры северокорейского вождя, «из-за океана изо всех сил старается», чтобы на Корейском полуострове «запахло порохом».

Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырёх лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать, — заявила она.

По мнению Ким Ё Чжон, вернуть тёплые отношения между двумя государствами, которые были весной 2018 года будет нелегко независимо от того, как поведут себя в дальнейшем власти Южной Кореи.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон в середине февраля предпринял ряд попыток связаться с Пхеньяном, однако все они оказались безрезультатны. Об этом писал NEWS.ru.