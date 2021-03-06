В Китае заявили, что "трампизм" остался в политике США после ухода Трампа

https://static.news.ru/photo/b412c84a-7f14-11eb-a2ac-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Уход с поста прпезидента США Дональда Трампа пока не внёс никаких изменений в политику страны по отношению к Китаю. Такое мнение высказали журналисты издания China Daily.

Дональд Трамп покинул Белый дом, но «трампизм» не ушёл из политики США. Мир надеется, что с Джо Байденом <...> Соединённые Штаты отойдут от разрушительного конфронтационного подхода Трампа к Китаю и встанут на путь прагматического взаимодействия, — говорится в материале.

В издании также заметили, что от политика США будет зависеть, в каком ключе будут развиваться международные отношения. По мнению авторов материала, сотрудничество двух стран может привести к «укреплению мирового порядка» или же, в обратном случае, к его разрушению.

В публикации говорится, что Трамп рассматривал глобализацию как «препятствие национальным устремлениям США», но пандемия коронавируса доказала, что мы живем во взаимосвязанном глобальном обществе, а системные угрозы в одиночку не в силах преодолеть ни одна страна. Экс-президент старался отрицать эту реальность, но «к счастью, опыт Трампа показал, что такие решения не работают».

По мнению авторов публикации, на текущий день США и Китай должны проводить мирную политику сотрудничества, чтобы добиться наилучших результатов на международном поприще.

И американское, и китайское правительства должны понимать, что такой подход - единственный путь к устойчивости... Президенты Си Цзиньпин и Джо Байден, оба наказанные четырьмя годами разрушительной политики Трампа, имеют реальный шанс изменить её, - заключили в материале.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Китай используют поставки вакцин от COVID-19 другим странам для решения своих дипломатических задач. Об этом заявилав пятницу, 5 марта, представитель Белого дома Джен Псаки.