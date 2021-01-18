В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/50f7159e-5a2b-11eb-9295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Linyun/XinHua

За прошедшие сутки в Китае выявили 118 случаев заражения COVID-19, из них 106 зафиксированы внутри страны. Как сообщили в Госкомитете здравоохранения КНР, новым эпицентром заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь.

За воскресенье, 17 января, было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны — 93, умерших не было, — цитирует «Интерфакс» сообщение Госкомитета здравоохранения КНР.

В провинции Цзилинь за последние 24 часа было зарегистрировано 43 заболевших коронавирусом, днём ранее их было 30.

До последнего времени наиболее острая ситуация наблюдалась в восточной провинции Хэбэй. За последние сутки там выявили 35 заболевших COVID-19, днём ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения.

Всего в Китае с начала пандемии коронавирусом заразились 88,4 тысячи человек, выздоровели более 82,4 тысячи, скончались от инфекции 4,6 тысячи пациентов.

Как писал NEWS.ru, британский штамм коронавируса был выявлен у нескольких жителей Японии, которые никогда не посещали Великобританию. Его обнаружили у трёх жителей префектуры Сидзуока возрастом от 20 до 70 лет. Ни один из заболевших никогда не посещал Соединённое Королевство, но специалисты пока не смогли выяснить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с недавно вернувшимися из европейской страны.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения усомнились в том, что коронавирус может наравне с гриппом стать сезонным заболеванием. Точных прогнозов относительно того, как будет вести себя вирус, пока дать невозможно, для этого необходимо провести соответствующие наблюдения в течение нескольких сезонов, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Эксперт отметила, что пока очень сложно анализировать данные о повторных случаях заражения коронавирусом, так как необходимо проводить доскональные тесты, чтобы определить, что в обоих случаях у пациента был именно COVID-19, и исключить ошибки в том или ином диагнозе.