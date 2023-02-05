В Китае возмутились из-за сбитого США аэростата МИД КНР: Китай выражает сильное недовольство и протест из-за нападения США на аэростат

Фото: Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / Global Look Press

МИД КНР заявил, что Китай выражает протест из-за атаки США на принадлежащий КНР аэростат и оставляет за собой право отреагировать. На официальном портале внешнеполитического ведомства страны сообщается, что китайская сторона неоднократно информировала американцев о том, что аэростат предназначен для гражданского использования, а оказался аппарат в воздушном пространстве США из-за форс-мажорных обстоятельств.

Китай выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя за собой право принимать дальнейшие необходимые ответные меры, — сообщила пресс-служба ведомства.

Пекин в очередной раз призвал американское руководство отнестись к этому вопросу «спокойно, профессионально и сдержанно».

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Китай использовал сбитый аэростат для наблюдения за стратегическими объектами страны. Глава оборонного ведомства США подтвердил, что американский истребитель успешно сбил китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. По его словам, президент страны Джо Байден принял решение сбить объект при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения.