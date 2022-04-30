В Китае рассказали про «жёсткий ответ» России западным санкциям GT: в Китае назвали «жёстким ответом» отказ РФ поставлять газ Польше и Болгарии

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Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в своей статье для китайского издания Global Times написал, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жёстким ответом» России на западные санкции. Эксперт добавил, что США и ЕС не смогли обеспечить эффективное замещение российских энергоресурсов.

Это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях начало действовать и на сегодняшний день считается её самым жёстким ответом на западные санкции, — рассказал Линь.

Он добавил, что у арабских стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура поставок нефти с Западом.

Власти Германии согласились запретить ввоз урана из России, сообщила ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС). Вопрос приостановки поставок урана из России обсуждался по инициативе Польши, которая наряду со странами Прибалтики выступили за прекращение импорта. В публикации также сказано, что депутаты Европарламента также просили включить ядерную энергетику в пакет санкций ЕС.