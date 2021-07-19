В Китае предупредили США об опасности продления торговой войны

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что возобновление торговой войны между США и Китаем приведёт к проигрышным результатам. Об этом сообщает The New York Times.

Так в Пекине ответили на недавнее заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, усомнившейся в выгоде Вашингтона от прошлогодней торговой сделки между странами.

Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодным. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию, — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Йеллен на прошлой неделе заявила, что первая часть торговой сделки, заключённая ещё во время президентства Дональда Трампа, навредит американским потребителям.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пока не собирается отменять таможенные пошлины на поставляемые из Китая товары и услуги, введённые прошлым главой государства Дональдом Трампом. Об этом заявила представитель США на торговых переговорах с КНР Катрин Тай.