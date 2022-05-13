В Китае предрекли провал попыток Запада изолировать Россию

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Попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом. РФ обладает рядом преимуществ, которые позволяют ей оказывать влияние международную экономическую систему и противостоять доминированию Запада, пишет издание Хуаньцю шибао.

Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны «Большой двадцатки» с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьёзные последствия и неизбежно закончится провалом, — говорится в статье.

Отмечается, что Россия отреагировала на санкции мощными контрмерами и это говорит о наличии у неё системного плана и готовности к международному давлению. В статье также подчёркивается, что экономическую мощь России нельзя недооценивать. Богатство стратегическими ресурсами, возможность обеспечить себя энергией и продуктами питания позволяют России заметно влиять на международную экономику и бросать вызов доминированию США и Запада.

Ранее в Китае призвали развивающиеся страны совместно бороться с последствиями антироссийских санкций Запада. Там отметили, что ограничения приведут к серьёзным последствиям для глобальной экономики и особенно остро отразятся на государствах с формирующейся экономикой. Таким странам необходимо искать решение путём сотрудничества, сделать шаг к созданию собственного механизма финансовой координации.