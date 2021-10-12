В Китае могут запретить все негосударственные СМИ

Власти Китая опубликовали законопроект, запрещающий организациям, финансируемым из частных источников, заниматься сбором, редактированием и трансляцией новостей. Также новые правила могут запретить работу всех СМИ, не финансируемых Коммунистической партией. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Пекин захотел ещё больше ограничить свободу слова в КНР. Так, законопроект добавляет в список запрещённых сфер деятельности частный бизнес, связанный с трансляцией информации. Будет ли закон регулировать работу в том числе иностранных СМИ, действующих на китайской территории, власти не уточнили.

Из документа следует, что негосударственный капитал не должен инвестировать, создавать или управлять новостными агентствами, газетами, издательствами, радио или телевизионными станциями. Также запрещено воспроизводить новостной контент, созданный иностранными СМИ. Кроме того, частному капиталу будет запрещено участвовать в прямых трансляциях событий, которые могут повлиять на политическое и общественное мнение. Ограничение затронет политику, экономику, военную и внешнюю политику, а также важные социальные, культурные, научные и спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что партийно-государственное руководство Китая ограничило доступ детей младше 18 лет к онлайн-играм тремя часами в сутки и только в выходные дни. После этого онлайн-платформа Weibo Corp сразу же отключила аккаунты тысяч геймерских клубов. Китаевед Евгений Зайцев полагает, что Коммунистическая партия Китая подводит граждан к состоянию «цифрового рабства», когда высокие технологии не только не противоречат, а прямо работают на укрепление правящего режима.