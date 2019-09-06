https://static.news.ru/photo/eb8655d0-d204-11e9-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали обвинение в отношении 13 из 35 лиц, которые впоследствии были переданы России в рамках взаимного освобождения заключённых.

Список этих людей и сведения об их уголовных делах привёл в Facebook Анатолий Матиос, ранее занимавший пост главного военного прокурора Украины.



По его словам, среди них есть три человека, Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР. В списке также значатся бывшие бойцы ВСУ Александр Баранов и Максим Одинцов. Мужчин осудили за принятие российского гражданства и поступление на военную службу после воссоединения Крыма с Россией.

Экс-прокурор также рассказал, что в списке есть и украинцы. Среди них Юлия Просолова, осуждённая за убийство начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Стороны передали друг другу по 35 человек. В МИД РФ сообщили, что это стало возможным благодаря личным договорённостям между президентами двух стран, писал News.ru.

В числе заключённых в Киев вернулись украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, а также режиссёр Олег Сенцов.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого Киев передал Москве, заявил о намерении в ближайшее время вернуться на Украину. Журналист рассказал, что хочет доказать свою невиновность.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Украины провели телефонный разговор после обмена заключёнными. Лидеры позитивно оценили освобождение удерживаемых лиц, а также условились о дальнейших контактах.