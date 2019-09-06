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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией стал возможен благодаря личным договорённостям между президентами обеих стран. Об этом заявили в МИД РФ.

Это стало возможным благодаря выполнению договорённостей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В. Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты надеются, что этот акт станет толчком к нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также поможет в урегулировании конфликта на востоке Украины:

Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата», послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле 35 на 35. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена нельзя считать законченным, так как против значительного числа участников не закрыты уголовные дела. Некоторые лица были отпущены из заключения Киевом и Москвой «под личное обязательство». Омбудсмен призвала стороны отказаться от дальнейших репрессий в отношении отпущенных граждан и как можно скорее прекратить уголовное преследование, писал News.ru.