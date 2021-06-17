В Киеве поняли «сигналы» с саммита РФ и США

https://static.news.ru/photo/c7e09334-cfb9-11eb-986f-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показала, что компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.

На встрече Путина и Байдена на вилле «Ла Гранж» поднимался вопрос о Минских соглашениях по Донбассу. Сибига назвал «сигналы» с саммита «позитивными».

Это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины... Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет, — отметил он.

Ранее стало известно, что депутат Рады Олег Волошин предрёк уничтожение Киева в случае, если Москве придётся принять меры из-за наступления на Донбасс. Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» не исключает, что Россия одержит очень быструю победу, если вдруг развяжется война.