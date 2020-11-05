В Киеве исключили войну из-за воды для Крыма

https://static.news.ru/photo/e6343230-1fb7-11eb-aab1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: instagram.com/iamandreyyermak

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войны с Россией из-за обеспечения Крыма водой не будет. По его словам, о таком развитии событий только судачат в обществе.

Войны не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает, — отметил Ермак в эфире телеканала «1+1».

Он также выразил абсолютную уверенность, что Крым вернётся в состав Украины, однако уточнил, что не знает, когда это случится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Крым приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Он отметил, что ранее руководство Крыма уже начинало пошаговое продвижение к решению проблемы, однако «острая ситуация возникла» в Симферополе.