В Казахстане объявили режим ЧС после взрывов на военном складе

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В Байзакском районе Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов Казахстана.

Решением главы областной администрации Бердибека Сапарбаева объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба. Руководитель ликвидации ЧС — заместитель главы региона Талгат Мамаев.

В военной части 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.

Сообщалось, что количество погибших в результате серии взрывов боеприпасов в воинской части в Казахстане возросло до 14. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём траура.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введён в России, в Республике Марий Эл — из-за лесных пожаров. Указ подписал глава региона Александр Евстифеев.