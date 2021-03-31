Неизвестное заболевание головного мозга выявлено в Канаде

https://static.news.ru/photo/ae9a7b30-9227-11eb-8886-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вспышка загадочного и потенциально тяжёлого заболевания мозга обнаружена в Канаде. Симптомы включают потерю памяти, галлюцинации, атрофию мышц, проблемы со зрением.

Новое заболевание впервые медики зафиксировали в 2015 году, в 2019-м недуг был выявлен у 11 человек, в 2020-м зарегистрировано 24 случая. Всего в Канаде зарегистрировано 43 заболевших. Пятеро заболевших умерли, сообщает издание Guardian.

Пациенты ощущали боли, спазмы и изменения в поведении, у них наблюдалась тревога или депрессия. На протяжении полутора — трёх лет симптомы прогрессировали, у заболевших появились когнитивные нарушения — потеря памяти, а также атрофия мышц и скрежет зубов во сне. У некоторых пациентов наблюдались галлюцинации.

Врачи считают, что болезнь по симптомам похожа на редкую смертельную болезнь Крейтцфельдта — Якоба, которое вызывает поражение коры и подкорковых центров головного и спинного мозга. Но ни у одного из пациентов эта болезнь не подтвердилась.

Большинство случаев неизвестной болезни зафиксировано на Акадийском полуострове и в городе Монктон провинции Нью-Брансуик. Врачи ищут связь болезни с экологией.

Как писал NEWS.ru, врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала пять основных признаков опухоли головного мозга. По её словам, одним из наиболее ярких симптомов являются судороги у абсолютно здорового человека. Если у пациента до сих пор не было ничего подобного, то это тревожный сигнал, с которым нужно обратиться к врачу.

Помимо этого, стоит обращать внимание на слабость, особенно если она появляется с одной стороны тела. Гораздо хуже, если слабость не уходит в течение нескольких недель и только усиливается. Также опасным симптомом могут быть речевые нарушения. К примеру, если человек начинает заговариваться или его речь становится нечёткой.