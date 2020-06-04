В Израиле заявили, что Россия воспользовалась «коллапсом» в США

Протесты, охватившие Соединённые Штаты, и пандемия коронавируса способствуют тому, что страна «приходит в упадок». Стремительной сдачей позиций США пользуются Россия, Китай и ряд других стран.
Такое мнение
В нынешней ситуации Россия продвигает оборонительные системы, Китай «сцепился» с Индией из-за горной территории в Кашмире, а Турция хочет сотрудничать с Ираном, Малайзией и Пакистаном, чтобы улучшить экономические отношения и расширить своё влияние в Средиземноморье, говорится в статье.
Автор считает, что хаос в США, в который власти пытаются втянуть военных, заставляет американских союзников обеспокоиться тем, что сократятся возможности Вашингтона размещать силы и средства за границей. На место американцев попытаются прийти страны, которые только этого и ждали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что беспорядки в США «рушат на глазах» имидж страны, которая оказывается не такой уж всесильной и непогрешимой, как пытается изобразить. При этом граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя там в безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной одним из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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