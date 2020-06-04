В Израиле заявили, что Россия воспользовалась «коллапсом» в США

https://static.news.ru/photo/1b293880-a6c5-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты, охватившие Соединённые Штаты, и пандемия коронавируса способствуют тому, что страна «приходит в упадок». Стремительной сдачей позиций США пользуются Россия, Китай и ряд других стран.

Такое мнение приводится в статье, опубликованной в издании The Jerusalem Post. Автор материала отмечает, что США стали самой могущественной державой, когда распался Советский Союз. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.

В нынешней ситуации Россия продвигает оборонительные системы, Китай «сцепился» с Индией из-за горной территории в Кашмире, а Турция хочет сотрудничать с Ираном, Малайзией и Пакистаном, чтобы улучшить экономические отношения и расширить своё влияние в Средиземноморье, говорится в статье.

Автор считает, что хаос в США, в который власти пытаются втянуть военных, заставляет американских союзников обеспокоиться тем, что сократятся возможности Вашингтона размещать силы и средства за границей. На место американцев попытаются прийти страны, которые только этого и ждали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что беспорядки в США «рушат на глазах» имидж страны, которая оказывается не такой уж всесильной и непогрешимой, как пытается изобразить. При этом граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя там в безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной одним из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.