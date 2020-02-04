Представители израильского музея «Яд Вашем» принесли извинения за то, что характер памятных мероприятий, посвящённых жертвам холокоста, получился слишком прорусским.
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Продемонстрированные на мероприятии ролики не отражают исследовательскую позицию музея по данным вопросам. Мемориальный комплекс пытается придерживаться исторической правды и сопротивляться попыткам искажения истории, которые предпринимаются в некоторых странах. Мы просим прощения за этот досадный инцидент, — подчеркнули в «Яд Вашем».
Также сотрудники мемориального комплекса обратили внимание на то, что организаторы Дня памяти не упомянули о пакте Молотова — Риббентропа. Договор между СССР и Германией был заключён в 1939 году. Польша при этом расценивает его как военный союз между государствами.
Российский президент Владимир Путин посетил Израиль в День памяти жертв холокоста 23 января. Он принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвящённого подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Также Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином. Российского лидера очень тепло приняли в Израиле, что вызвало сильное возмущение у Польши. В Варшаве после этого выразили недовольство, что мировые лидеры «встречали российского президента как равноправного». Местные журналисты при этом утверждали, что всё внимание в тот день было приковано к Путину.
Как писал NEWS.ru, ранее помощник украинского президента Андрей Ермак назвал провальным заявление Владимира Зеленского, что Советский Союз ответственен за Вторую мировую войну вместе с Германией.
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