В Испании исключили причастность спецслужб России к рассылке взрывчатки

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Испанская полиция считает, что российские спецслужбы или организованные группы никак не связаны с посылками со взрывчаткой, которые злоумышленники направляют в различные ведомственные учреждения страны, сообщает телеканал laSexta. Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы страны пытаются установить связь между этими посылками. Известно, что на текущий момент такие посылки были направлены как минимум по шести адресам, включая Минобороны Испании и премьера королевства.

Четыре из шести посылок имеют одинаковое написание, что может указывать на то, что они созданы одним и тем же автором, но все сценарии открыты, ни одна гипотеза не исключена. Полиция, конечно, не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа , тем более что это российские спецслужбы, — говорится в сообщении.

Ранее такая посылка была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки.

Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.

После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.

Конверты со взрывчатыми материалам злоумышленники отправляли и премьеру Испании Педро Санчесу, а также по адресу, где находится здание Минобороны страны.