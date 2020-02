В посте в Twitter Шамхани призвал Вашингтон обнародовать правдивые сведения относительно авиаудара, нанесённого Ираном в январе по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Он также предложил американской стороне рассказать о крушении самолёта-шпиона в Афганистане и назвать реальное число скончавшихся от гриппа в Штатах.

While #Pompeo expresses concern about what he calls #Iran ’s cover-up about #coronavirus no precise reports have still been released by the White House about the reality of #EinAlAssad , spy aircraft in Afghanistan, the number of those killed from this year’s influenza and ...