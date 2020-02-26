https://static.news.ru/photo/851c6e68-5884-11ea-ad48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua Kabul/Global Look Press

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отреагировал на слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Тегеран может скрывать важную информацию относительно вспышки COVID-19 в стране. Он высказал предположение, что тему коронавируса будут использовать для давления на иранские власти.

В посте в Twitter Шамхани призвал Вашингтон обнародовать правдивые сведения относительно авиаудара, нанесённого Ираном в январе по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Он также предложил американской стороне рассказать о крушении самолёта-шпиона в Афганистане и назвать реальное число скончавшихся от гриппа в Штатах.

While #Pompeo expresses concern about what he calls #Iran âs cover-up about #coronavirus no precise reports have still been released by the White House about the reality of #EinAlAssad , spy aircraft in Afghanistan, the number of those killed from this yearâs influenza and ... — Ø¹ÙÛ Ø´Ù Ø®Ø§ÙÛ (@alishamkhani_ir) February 25, 2020

Как писал NEWS.ru, самолёт Bombardier E-11A потерпел крушение 27 января в афганской провинции Газни. Он разбился на территории, подконтрольной движению «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Боевики заявили, что сбили борт. Американские военные опровергли эту информацию. По словам директора управления гражданской авиации Афганистана Гулама Масума, американский военный самолёт рухнул из-за технических проблем — у судна отказал двигатель.

Ряд иранских СМИ сообщал, что при крушении самолёта погиб Майкл Д'Андреа, известный, как Тёмный Принц. Он был ответственен за ликвидацию главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани. Позднее эту информацию опроверг журналист Бабак Тагвей. В Пентагоне заявили, что жертвами катастрофы стали 46-летний подполковник Пол Восс и 30-летний капитан Райан Фанёф.