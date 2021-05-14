В Индии зафиксировали минимальный прирост случаев COVID-19 за месяц

https://static.news.ru/photo/456b68c2-b6d5-11eb-a123-96000091f725_660.jpg Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

В Индии 17 мая был зафиксирован минимальный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За день диагноз поставили 281,3 тысячи человек. Впервые почти за месяц коронавирусом за сутки заболели менее 300 тысяч местных жителей. Данную информацию обнародовали сотрудники Минздрава Индии, передаёт РИА Новости.

На данный момент страна всё ещё занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Индии COVID-19 диагностировали у 24,9 миллиона человек. Более 274 тысяч пациентов скончались, 21,1 миллиона удалось победить недуг. Общее количество получающих лечение местных жителей снизилось до 3,5 миллиона человек.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом стали фиксировать в Индии с начала апреля. К середине месяца начали появляться сведения о скачке уровня смертности. Так, 15 апреля в стране скончались 1038 человек, а после 21 апреля ежедневно умирали около двух тысяч пациентов.

Ранее стало известно, что Россия и Индия находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса на территории южноазитского государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сказал представитель Кремля, многие страны помогают Индии. И Россия в их числе.