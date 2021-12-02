В Индии выявили первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса

Двое заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в Индии, сообщил представитель Министерства здравоохранения Лав Агарвал. Это первый случай обнаружения штамма в стране, заболевшие — мужчины в возрасте 66 и 46 лет. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма «омикрон». Оба случая найдены в штате Карнатака, — сказал Агарвал на брифинге.

Ранее первый случай заражения «омикрон»-штаммом выявили в Греции. По словам руководителя Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклиса Заутиса, заболевший вернулся в Грецию 26 ноября и сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. 29 ноября после нескольких ежедневных тестов ему был сделан ещё один тест, который оказался положительным, заболевший с лёгкими симптомами находится на карантине.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».