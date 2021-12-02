В Греции выявили первый случай заболевания штаммом «омикрон»

В Греции выявили первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». По словам руководителя Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклиса Заутиса, заболевший с лёгкими симптомами находится на карантине. Об этом cообщает РИА Новости.

Заутис рассказал, что заболевший вернулся в Грецию 26 ноября. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным.

Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведён контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм «омикрон» мы провели исследование, — сказал Заутис на брифинге.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

Ранее в США выявили первый случай заражения штаммом «омикрон». Заболевшим оказался путешественник из Южной Африки. Мужчина был полностью вакцинированным, в настоящее время он не испытывает тяжёлых симптомов.