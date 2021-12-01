В США выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»
Медрегулятор США: в Калифорнии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:58, 01 декабря 2021
Энтони ФаучиФото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
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Путешественник из Южной Африки оказался первым в США заразившимся новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, мужчина был полностью вакцинированным, в настоящее время он не испытывает тяжёлых симптомов, сообщает телеканал CNN.
Путешественник вернулся из Южной Африки 22 ноября, положительный тест сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает лёгкие симптомы, — подчеркнул Фаучи.
Специалист уточнил, что первый случай заражения «омикроном» в США выявили в одном из медицинских учреждений Калифорнии.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не смог произнести название штамма «омикрон». Выступая на пресс-конференции и говоря о мерах по борьбе с новым штаммом СОVID-19, он несколько раз допустил оговорку, называя штамм «омникрон». Он предложил ограничить передвижения и призвал нацию не поддаваться панике.