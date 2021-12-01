В США выявили первый случай заражения штаммом «омикрон»

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Власти Израиля разрешат туристам, вакцинированным «Спутником V», въезжать в страну при предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител. Последняя справка должна быть выдана лабораторией из списка, согласованного с властями Израиля, сообщает РИА Новости.

Впускать туристов в Израиль будут только после официального открытия границ. Россияне, привитые «Спутником», будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идёт о...