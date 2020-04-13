В Индии туристов заставили 500 раз писать «извините» за нарушение карантина

В индийском штате Уттаракханд полицейские заставили десятерых иностранцев 500 раз написать извинения на бумаге за нарушение введённого в стране карантина.
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По словам сотрудника полиции Винода Шармы, иностранцам сделали предупреждение и посоветовали оставаться в помещении,
Каждому из них было приказано написать «Я не следил за блокировкой, извините» 500 раз на листах бумаги, — рассказал полицейский.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Индии готовы отменить эмбарго на поставки в Россию противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» для лечения заразившихся COVID-19. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.
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