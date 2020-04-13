В Индии туристов заставили 500 раз писать «извините» за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/332216ee-7d9b-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В индийском штате Уттаракханд полицейские заставили десятерых иностранцев 500 раз написать извинения на бумаге за нарушение введённого в стране карантина.

Об этом сообщает газета Indian Express. По её данным, среди нарушителей были туристы из США, Австралии, Мексики и Израиля.

По словам сотрудника полиции Винода Шармы, иностранцам сделали предупреждение и посоветовали оставаться в помещении, передаёт РИА Новости.

Каждому из них было приказано написать «Я не следил за блокировкой, извините» 500 раз на листах бумаги, — рассказал полицейский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Индии готовы отменить эмбарго на поставки в Россию противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» для лечения заразившихся COVID-19. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.