В Индии создали огромную фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров

Фото: Социальные сети

Индийский художник и скульптор Сударсан Паттнаик сообщил в Twitter, что создал огромную фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров. Она располагается на пляже Гопалпур в Одише. Ширина изваяния 60 футов (18,2 м), высота — 27 футов (8,2 м). С созданием скульптуры художнику помогали его 15 учеников.

Помидоровый Санта — самая большая в мире инсталляция Санта-Клауса из помидоров и песка. Сделана из 1,5 тонн помидоров на пляже Гопалпур в Одише. Эта скульптура имеет высоту 27 футов и ширину 60 футов. Мои ученики объединилось, чтобы закончить скульптуру. Счастливого Рождества-2022, — написал Паттнаик.

Скульптор рассказал телеканалу NDTV, что он и его команда и раньше создавали большие скульптуры Санта Клауса во время Рождества. Он отметил, что тогда использовались различные материалы.

Скульптуры из песка Паттнаика известны во всем мире — некоторые из них занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Художник часто создает композиции, которые являются откликом на различные политические события.

Ранее россиянин напал на ледяную скульптуру волка в Омской области. Мужчина подошел к инсталляции, прообразом для которой послужил персонаж из советского мультфильма «Жил-был пес», и отломал ему нос.