В Грузии задержали скрывавшего Саакашвили владельца квартиры

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Сотрудники грузинской полиции задержали владельца тбилисской квартиры, где скрывался экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге заявил представитель МВД Мамука Челидзе. Задержанный обвиняется по статье 375 Уголовного кодекса Грузии «Сокрытие преступления».

МВД Грузии ведёт расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии <...>. В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство, — отметил представитель ведомства.

В соответствии с законом данные действия наказываются штрафом или лишением свободы до двух лет.

Ранее Саакашвили назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Предъявленные ему обвинения он считает «заказом» российского президента Владимира Путина.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны. Экс-президент до этого сообщил в Facebook, что вернулся на родину и находится в Батуми. Ранее он обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.