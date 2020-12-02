В Грузии задержали россиянина с 7 кг наркотиков

https://static.news.ru/photo/cc2cd35a-3534-11eb-b1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/შინაგან საქმეთა სამინისტრო/youtube.com

В Грузии задержан гражданин России, перевозивший крупную партию героина. Общая сумма изъятого товара на чёрном рынке превышает $600 тысяч.

Мужчину 1979 года рождения задержали в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на дороге Лагодехи — Бакурцихе — Тбилиси. При обыске у него в сумочке оказалось 7 кг героина. В отношении россиянина заведено дело по статье о незаконном приобретении и хранении большого количества наркотиков, сообщается на сайте МВД республики.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, максимальное наказание за преступление составляет от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Аналогичный случай произошёл 30 ноября на той же дороге. Тогда правоохранители задержали россиянина 1973 года рождения, перевозившего килограмм героинсодержащего вещества. Кроме того, у задержанного при себе имелась крупная сумма денег — 8,3 тыс. лари (более $2,5 тыс.) и $400, писал NEWS.ru.