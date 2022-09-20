Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Кутаиси

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Вооруженный мужчина совершил налет на один из грузинских банков в Кутаиси, взяв в заложники нескольких людей, сообщает телекомпания «Мтавари архи» со ссылкой на очевидцев. В настоящее время количество человек, взятых в заложники, неизвестно. Также не ясны требования налетчика.

Представители телекомпании не уточнили, на какую кредитную организацию было совершено нападение. Однако по приведенным видеокадрам можно предположить, что это один из филиалов Банка Грузии. На месте работают сотрудники полиции.

Очевидцы в эфире телеканала рассказали, что стали свидетелями того, как вооруженный мужчина в маске ворвался в банк. Некоторые из них утверждают, что слышали звук выстрела.

Как сообщает Sputnik Грузия, при входе в здание нападавший произвел предупредительный выстрел. Отмечается, что в заложниках находятся около десяти человек — сотрудники банка и клиенты. Также в сообщении говорится, что грабитель потребовал 2 млн лари (около $704 тысяч). В данное время сотрудники правоохранительных органов перекрыли периметр. Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.

Грабитель обратился к полицейским через прямой эфир соцсети одной из заложниц.

Котята, принесите 2 млн, — сказал налетчик.

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