https://static.news.ru/photo/cc4a15a4-c259-11e9-a086-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что адекватные действия со стороны Тбилиси найдут отклик в Москве. По её словам, именно в грузинских интересах изменить нынешнее положение дел.

Я вас уверяю, что если бы санкции были применены, то лари мог бы очень сильно взлететь и мог бы обвалить не только грузинскую экономику, но и сегодняшнюю грузинскую власть, — сказала она « Парламентской газете ».

Бурджанадзе также отметила, что из-за отмены авиасообщения Грузия, по данным властей, потеряла порядка $60 миллионов. Однако она пояснила, что эксперты называют цифры в десять раз больше, которые может понести экономика страны.

Я максимально буду стараться делать всё, чтобы лёд тронулся. Но я ещё раз повторяю, власть должна сделать первые шаги. Я думаю, что это будет самым правильным шагом, — подчеркнула экс-спикер.

Авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.

Как ранее писал News.ru, министр экономического развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти страны делают всё возможное для минимизации ущерба от сокращения потоков туристов из-за запрета на авиасообщение с РФ.