В Грузии пообещали не обострять отношения с Украиной из-за Саакашвили

Арест Михаила Саакашвили не обострит отношения между Грузией и Украиной. Об этом в заявил спикер грузинского парламента Кахабер Кучава, комментируя задержание бывшего президента страны, передаёт ТАСС. В Грузии на Саакашвили заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Никто и ничто не обострит наши братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека, — сказал Кучава.

О задержании экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили стало известно от премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. До этого политик сообщал, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что он является фигурантом нескольких уголовных дел.

После задержания Саакашвили посла Грузии вызвали в МИД Украины для выяснения причин происходящего.

В Грузии на Саакашвили заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.