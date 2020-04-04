В Греции выписали штрафы на €4,2 млн за нарушения самоизоляции

Полиция Греции выписала штрафы за нарушения условий самоизоляции из-за пандемии коронавируса на сумму в €4,2 миллиона. 17 358 нарушений было выявлено в стране с 23 марта, когда начали действовать ограничения.
Об этом со ссылкой на данные греческой полиции сообщает газета «Нафтемборики».
Сотрудники полиции ежедневно проводят проверки и останавливают проезжающие автомобили и проходящих пешеходов. Штраф за нарушение составляет €150. Общая сумма штрафов за подобные нарушения составила €2,6 миллиона.
Также нарушения были зафиксированы у промтоварных магазинов, кафе, ресторанов и других общественных объектов, которым запрещено работать. Общая сумма штрафов достигла €1,65 миллиона.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил сограждан о том, что если они расслабятся в вопросе соблюдения карантинных мер, то за это «придётся заплатить». Политик подчеркнул, что апрель станет самым критическим месяцем в борьбе с распространением коронавируса.
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