В Греции выписали штрафы на €4,2 млн за нарушения самоизоляции

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Высказывания министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе, вызвали удивление в МИД РФ.

Отмечается, что Шалленберг заявил о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая. При этом он не привёл никаких конкретных примеров....