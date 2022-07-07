В Греции первый ребенок скончался от неизвестного гепатита EODY: в Греции первый ребенок скончался от неизвестного гепатита

Фото: pixabay.com

В Греции национальная организация общественного здравоохранения EODY сообщила о первом летальном исходе от гепатита неизвестной этиологии у детей в стране. Отмечается, что ребёнку было всего 13 месяцев, он был госпитализирован в частную детскую клинику из-за продолжительной лихорадки и общей вялости. Врачи диагностировали печеночную недостаточность и отек головного мозга.

В настоящее время в Греции зарегистрировано ещё 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения. По информации организации, все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений и не нуждаются в специальном лечении.

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина ранее перечислила обязательные прививки для детей. По словам эксперта, в список входит обязательная вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.

Она напомнила, что прививки проводят по определённому графику, который учитывает возраст ребёнка. Специалисты отмечают важность следовать рекомендациям врачей в вопросе вакцинации детей.