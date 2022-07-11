В Греции впервые крестили детей семьи гомосексуалов В Греции американский архиепископ впервые крестил детей семьи гомосексуалов

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В столице Греции Афинах американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор впервые покрестил детей из гомосексуальной семьи. Актер Эванджело Бусис и дизайнер одежды Питер Дундас поделились снимками с таинства в своих Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Лексиос и Элени с гордостью и радостью делят этот особенный уик-энд с крестинами наших детей. Они первые дети из семьи с двумя папами, которые были крещены в греческую православную веру. Мы благодарны и польщены тем, что торжественное и прекрасное богослужение было совершено архиепископом Америки Его Высокопреосвященством Элпидофором, и взволнованы его словами о том, что все дети — дети Божьи, — написал Дундас.

Дизайнер выразил надежду, что подобное крещение будет не последним в православной культуре и «каждый сможет почувствовать, что у него есть место в выбранной им вере».

Отметим, что православная церковь выступает против гомосексуальных браков. Подобные браки воспринимаются как смертный грех, а представителей ЛГБТ и оправдывающих их образ жизни не допускают к таинствам.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные политики уничтожают институт семьи. По его мнению, Европу ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры.