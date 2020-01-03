https://static.news.ru/photo/3a16347e-305e-11ea-9eec-fa163e074e61_660.jpg Антон Морозов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против Багдада традиционным американским способом воздействия на государство. Сам депутат сомневается в эффективности меры.

По мнению Морозова, желание Ирака освободиться от американских войск на своей территории сильнее каких-либо санкционных действий. Однако он констатировал, что США дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке.

И теперь вполне естественно ожидать «резких телодвижений». Никто с США больше церемониться не будет, так же как они не церемонятся в своих действиях на Ближнем Востоке, — пояснил он в разговоре с RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решит вывести американские войска из страны. Об этом Трамп заявил на борту самолёта, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции. Американцы готовы покинуть Ирак, если тот заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов.