Мир

В Госдуме прокомментировали заявление США о «российской угрозе» в Арктике

20:13, 16 мая 2020

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявление со стороны США о наращивании Россией военного потенциала в Арктике является попыткой найти повод для увеличения военного потенциала на этом направлении со стороны стран блока НАТО.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктике «выходит за рамки обороны». Он призвал к ответным действиям.

Я хочу отметить, что данное заявление со стороны США является попыткой найти повод для наращивания военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, цитирует Швыткина РИА Новости.

Депутат добавил, что мероприятия, которые проводятся в Арктике со стороны России, не являются нарушением и проходят в соответствии с нормами международного права. При этом оборонный потенциал России в регионе адекватен увеличению военного потенциала стран блока НАТО на данной территории.

Как писал NEWS.ru, госдепартамент США, «признавая законные интересы» России в Арктике, выразил озабоченность строительством военной инфраструктуры РФ в регионе. Дипведомство назвало действия Москвы противоречащими интересам Америки и её партнёров.

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