В Госдуме прокомментировали заявление США о «российской угрозе» в Арктике

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявление со стороны США о наращивании Россией военного потенциала в Арктике является попыткой найти повод для увеличения военного потенциала на этом направлении со стороны стран блока НАТО.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктике «выходит за рамки обороны». Он призвал к ответным действиям.

Я хочу отметить, что данное заявление со стороны США является попыткой найти повод для наращивания военного потенциала на арктическом направлении со стороны стран блока НАТО, — цитирует Швыткина РИА Новости.

Депутат добавил, что мероприятия, которые проводятся в Арктике со стороны России, не являются нарушением и проходят в соответствии с нормами международного права. При этом оборонный потенциал России в регионе адекватен увеличению военного потенциала стран блока НАТО на данной территории.

Как писал NEWS.ru, госдепартамент США, «признавая законные интересы» России в Арктике, выразил озабоченность строительством военной инфраструктуры РФ в регионе. Дипведомство назвало действия Москвы противоречащими интересам Америки и её партнёров.