В Госдуме предложили выслать из России европейских дипломатов Депутат Госдумы Журавлев: пребывание дипмиссий стран ЕС в России бессмысленно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ послов стран ЕС от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым — неуважение, их надо выслать из РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, пребывание таких дипломатов на территории страны бессмысленно.

Интересно, для чего вообще существуют дипломатические представительства, если послы там высокомерно отказываются общаться с министром иностранных дел страны пребывания? Запредельный уровень неуважения, который никак нельзя оставлять без внимания. Тех, кто не приехал в МИД, надо бы просто выслать из России, потому что их пребывание у нас лишено малейшего смысла, на контакт они не идут, к нашему мнению прислушиваться демонстративно не собираются, — заявил Журавлев.

Депутат считает непонятным, зачем в Москве находятся иностранцы, которые заняты исключительно поддержанием антироссийских настроений в обществе и выполняют, скорее, шпионскую или диверсионную работу, чем дипломатическую. Парламентарий потребовал «гнать их в шею без права получения российских виз». Также он отметил, что статус Дмитрия Медведева как замглавы Совбеза РФ говорит о том, что его требования необходимо выполнять.

Ранее Медведев призвал выслать послов стран Евросоюза после отказа их прибыть на встречу с Лавровым. По мнению политика, уровень дипотношений с соответствующими европейскими странами можно было бы понизить.

Сергей Лавров в ходе Всемирного фестиваля молодежи также сообщал, что посольства стран Евросоюза готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России. Заниматься подобным представители посольств не имеют права, подчеркнул дипломат.